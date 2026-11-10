У Таїланді адвокат Норасет Нанонгтум подав скаргу до Бюро розслідування кіберзлочинів проти Чжан Тайяна — чоловіка депутатки парламенту від партії Bhumjaithai Сучади Чжан Тенсап. Скарга стосується його ймовірного володіння часткою в Shuffle — платформі для онлайн-гемблінгу, повідомляє Bangkok Post.

Скарга та документи

Норасет Нанонгтум, пов’язаний з організацією Thai Lawyers for Human Rights, заявив, що кіберполіція раніше заарештовувала кількох людей за азартні ігри на цьому сайті. На його думку, правоохоронці мають розслідувати не лише дії гравців, а й можливу причетність осіб, які організовували або сприяли роботі платформи.

До скарги додали документи про закордонну реєстрацію компанії та матеріали щодо придбання Чжаном акцій. Адвокат зазначив, що організація незаконних азартних ігор є публічним кримінальним правопорушенням, тож подати скаргу може будь-хто, навіть не будучи безпосереднім потерпілим.

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Перевірка активів

Разом зі скаргою Нанонгтум закликав Управління з протидії відмиванню грошей Таїланду заморозити активи, пов’язані з імовірною незаконною гральною діяльністю, та перевірити фінансові операції всіх залучених осіб.

Адвокат висловив сподівання на швидке й прозоре розслідування, назвавши онлайн-гемблінг серйозною соціальною проблемою. Коментуючи припущення про можливий вплив впливових або добре пов’язаних осіб на перебіг розслідування, він заявив, що всі мають бути рівними перед законом і не повинні отримувати особливого ставлення.

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