У Таїланді пропонують продовжити тариф 40 батів на день ще на рік — Bangkok Post

Міністерство транспорту Таїланду має намір запропонувати продовжити ще на один рік пільговий тариф у 40 батів на день для пасажирів Червоної, Світло-червоної та Фіолетової ліній у Бангкоку. Чинна програма завершується 30 листопада.

Пропозицію має схвалити уряд

Заступниця речниці уряду Плойтхалай Лаксамісенгджан заявила, що міністерство погодилося зберегти програму дешевих поїздок до кінця наступного року, аби зменшити фінансове навантаження на пасажирів. Водночас для продовження дії тарифу потрібне схвалення кабінету міністрів.

За її словами, питання мають винести на одне зі щотижневих засідань уряду, однак конкретної дати розгляду не назвали. Про це повідомляє Bangkok Post.

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Як працює тариф

Програма дозволяє пасажирам здійснювати необмежену кількість поїздок протягом дня трьома лініями за 40 батів. Червону та Світло-червону лінії обслуговує Державна залізниця Таїланду, а Фіолетова належить Управлінню масового швидкісного транспорту.

Для участі в програмі пасажири можуть розраховуватися лише безконтактними кредитними або дебетовими картками Visa й Mastercard або карткою Mangmoom. Різницю між стандартною вартістю поїздок і пільговою сумою система повертає безпосередньо на картку.

Зростання пасажиропотоку

Пільговий тариф запустили 1 грудня 2025 року на 12 місяців. Відтоді кількість пасажирів на цих маршрутах суттєво зросла. Станом на кінець серпня середньодобовий пасажиропотік на Червоній і Світло-червоній лініях зріс на 89% — до 9460 осіб. Фіолетовою лінією в середньому щодня користувалися 27 653 пасажири, що на 135% більше.

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