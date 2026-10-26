У Таїланді щонайменше семи людям планують висунути обвинувачення через незаконне вирубування 15 дерев на території меморіалу покійному королю Пхуміпону Адульядету в національному парку Дойсутхеп-Пуї у провінції Чіангмай. Про це повідомляє Bangkok Post з посиланням на Департамент національних парків, охорони дикої природи та рослин Таїланду.

Справу передадуть поліції

За словами генерального директора департаменту, керівник національного парку підтвердив рішення щодо затримання підозрюваних після переговорів працівників парку з місцевими жителями та вивчення відео і фотографій із меморіальної території.

Керівництво парку заявило, що сімом людям планують висунути обвинувачення в незаконному зрізанні дерев на території національного парку. Заступник командувача поліції регіону 5 пообіцяв оперативні дії після подання заяв до поліції. Справу розглядатиме поліцейська дільниця в районі Муанг провінції Чіангмай.

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Серед зрубаних дерев — тайська сакура

Адміністрація парку повідомила, що було зрубано 11 диких гімалайських вишень, два дерева золотого дощу, одне дерево золотого трубача та одну норфолкську сосну. Деревину розрізали приблизно на 40 великих частин. Дикі гімалайські вишні в Таїланді також називають тайською сакурою через подібність їхнього цвітіння до японської декоративної вишні.

Вирубування викликало суспільний резонанс. Телеканал Channel 3 повідомив, що неназвана група волонтерів перепросила адміністрацію парку й пояснила свої дії тим, що дерева закривали огляд на меморіал, а опале листя псувало його вигляд. За даними телеканалу, деревину не забирали для особистого використання, а залишили для виготовлення ящиків для рослин.

Меморіал збудували жителі Дой-Пуї та відкрили 5 грудня 2007 року з нагоди 80-річчя короля Пхуміпона Адульядета. За законом Таїланду про національні парки за такі порушення може передбачатися до 20 років ув’язнення та/або штраф від 400 тисяч до 2 мільйонів батів — залежно від тяжкості правопорушення.

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