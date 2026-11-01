У Таїланді вилучили 32 400 набоїв до АК-47 і затримали п’ятьох — Bangkok Post

У провінції Трат на сході Таїланду, поблизу кордону з Камбоджею, військово-морські сили, поліція та представники морських служб зупинили швидкісний човен і вилучили 32 400 набоїв калібру 7,62 мм для автоматів АК-47. На борту затримали чотирьох громадян Таїланду та громадянина Камбоджі.

Операція на каналі

Як повідомляє Bangkok Post, човен відстежували на річці Велу в провінції Чантхабурі від вечора суботи. Згодом судно зупинилося в морі біля Трату, де, за наявною у правоохоронців інформацією, на нього завантажили важкі предмети.

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Близько 6:00 неділі човен зупинили в гирлі каналу Кхлонг-Тха-Хат у районі Кхао-Самінг провінції Трат. На борту виявили 15 мішків із набоями. На мішках були логотипи, що вказували на китайський глутамат натрію.

Підозра у контрабанді

Серед затриманих — Чатчай Вічайрат, Саравут Пімпірат, Сомсуан Вічит, Наронгсак Трімек і 40-річний громадянин Камбоджі То Хаттанг. За даними видання, підозрюваних нібито найняли за 20 тисяч батів, щоб переправити боєприпаси з Камбоджі до Трату. Їх також пов’язують із серпневою спробою контрабанди двох автоматів АК-47 і понад 24 тисяч набоїв.

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