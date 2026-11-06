У Таїланді затримали акторку Панадду Вонгфуді у справі про пожертви — Bangkok Post

У Таїланді правоохоронці затримали 50-річну акторку, громадську активістку та колишню Міс Таїланд Панадду Вонгфуді, відому як Бум. Її затримали вранці 6 листопада біля будинку в районі Буенгкум у Бангкоку, коли вона прямувала поговорити з пресою, повідомляє Bangkok Post. Її чоловік Атіп Анантаван того ж дня здався правоохоронцям.

Ордери для подружжя

Ордери на арешт Вонгфуді та Анантавана видали ввечері 5 листопада. За даними видання, Вонгфуді від моменту видачі ордера перебувала вдома разом зі своїм адвокатом, а поліція здійснила затримання після світанку.

Анантаван, якого Bangkok Post називає інвестором у нерухомість і фахівцем із фітнесу, сам прибув до Відділу боротьби зі злочинністю — підрозділу Центрального слідчого бюро — щоб здатися владі.

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Обвинувачення щодо фонду

Подружжю висунули обвинувачення у нецільовому використанні коштів фонду, відмиванні коштів і порушенні Закону про комп’ютерні злочини. За даними Bangkok Post, пожертви фонду Goodness, президенткою якого є Вонгфуді, могли спрямовувати на особисті потреби.

Після затримання поліцейські обшукали будинок акторки. Інші групи правоохоронців також обшукали два офіси фонду — в районі Тханьябурі провінції Патхумтхані та районі Бангкхен у Бангкоку — у пошуках додаткових доказів. Вонгфуді перебуває в Центральному слідчому бюро для допиту.

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