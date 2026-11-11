У Таїланді знайшли рештки 30-кілограмового гризуна віком 34 млн років — ScienceDaily

У провінції Крабі на півдні Таїланду палеонтологи виявили рештки раніше невідомого виду великого гризуна, який жив приблизно 34 мільйони років тому. Тварину назвали Yakamys sirindhornae; за оцінками дослідників, її маса могла сягати близько 30 кілограмів. Про відкриття повідомляє ScienceDaily.

Два зуби з лігнітової шахти

Рештки складаються з другого нижнього кутнього зуба та нижнього різця. Їх знайшли в кар'єрі Банг-Марк на лігнітовій шахті в басейні Крабі. Дослідники описали ці викопні зуби як надзвичайно великі.

Назва роду Yakamys поєднує тайське слово yak, що означає «велетень», і грецьке mys — «миша» або «щур». Видову назву sirindhornae дали на честь принцеси Махи Чакрі Сіріндхорн, відзначивши її тривалу підтримку науки та палеонтологічних досліджень у Таїланді.

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Оцінка маси має значну невизначеність

Команда застосувала сім наявних методів оцінювання маси тіла за розмірами зубів. Результати вказують, що Yakamys sirindhornae важив орієнтовно 30 кілограмів — приблизно удвічі більше за інших відомих гризунів цього часу, зокрема Hulgana.

Дослідники наголошують, що такі розрахунки мають значну невизначеність, адже базуються лише на двох викопних зубах. Знахідка вказує, що гігантизм серед гризунів виник раніше й у більшій кількості регіонів, ніж вважали досі, а Південно-Східна Азія могла відігравати важливішу роль у ранній еволюції великих представників цієї групи.

Дослідження провела міжнародна група за участю науковців Університету Макгілла, Департаменту мінеральних ресурсів Таїланду, CNRS та Університету Пуатьє. Статтю про знахідку опублікували в журналі Scientific Reports.

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