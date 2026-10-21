У Таїзі ціни на їжу та пальне зросли більш ніж удвічі — The National

У місті Таїз у Ємені ціни на продовольство та пальне зросли більш ніж удвічі в умовах облоги, а дефіцит пального загрожує роботі лікарень. Про це попередив представник ООН з гуманітарних питань у Ємені Лоран Букера, повідомляє The National. За його словами, сотні тисяч родин також мають труднощі з доступом до води.

Лікарні залишаються без енергії

Букера заявив, що система охорони здоров’я Таїза перебуває на межі колапсу. Через перекриття доріг і нестабільну безпекову ситуацію необхідні поставки не надходять до жителів міста. Брак енергоресурсів для роботи лікарень та обмежена доступність медичного кисню, за його словами, наражають на небезпеку життя сотень пацієнтів.

Виробництво води в місті скоротилося вдвічі, а доступні альтернативні джерела вичерпалися. Представник ООН закликав органи влади хуситів відкрити безпечні маршрути для ввезення товарів першої необхідності.

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Бої та взаємні звинувачення

Того ж дня уряд Ємену звинуватив хуситів в обстрілі машини швидкої допомоги в Таїзі. За твердженням уряду, загинули двоє людей, серед яких 18-річна дівчина. Уряд також заявив про невибіркові обстріли житлових районів міста.

Урядові сили оголосили про контратаки, намагаючись повернути території у хуситів. Державні медіа повідомили, що єменські сили провели майже 750 операцій із застосуванням бойової авіації, безпілотників, артилерії, ракетних установок і снайперів. Представник армії полковник Маджид ан-Нузайлі заявив, що цілями були вогневі позиції та командні центри хуситів.

Напередодні атака хуситів на військовий навчальний табір у провінції Шабва забрала щонайменше 73 життя, повідомив губернатор провінції Авад аль-Вазір. Понад 200 людей дістали поранення, ще 14 осіб вважалися зниклими безвісти.

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