У Таїзі за два місяці понад 135 тисяч людей залишили домівки — Anadolu Agency

У південно-західній провінції Таїз у Ємені з 10 серпня до 15 жовтня 135 587 людей, зокрема 52 979 дітей, були змушені залишити свої домівки. Такі дані на пресконференції в тимчасовій столиці Адені навів міністр соціальних справ і праці Мухтар Омар Салех аль-Яфеї, повідомляє Anadolu Agency.

Дані про переміщення та жертви

За інформацією міністерства, за цей період свої домівки залишили 19 600 сімей. Відомство також зафіксувало 494 порушення щодо цивільного населення, зокрема 79 загиблих цивільних та 206 поранених.

Уряд Ємену пов'язує ситуацію з військовою ескалацією та облогою частини провінції, яку, за його твердженням, запровадило угруповання хуситів. Міністр закликав розширити гуманітарну допомогу через дефіцит фінансування та прогалини в наданні базових послуг.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пошкодження житла та медичних закладів

За даними міністерства, пошкоджень зазнали 56 житлових будинків, 12 освітніх і вісім медичних закладів, а також 10 доріг і мостів. Губернатор Таїзу Набіль Шамсан заявив, що в шести районах, яких торкнулася облога, проживають понад 1,3 мільйона людей, а через обстріли було пошкоджено або зруйновано близько 676 будинків.

Він також повідомив про загрозу роботі 12 лікарень і 18 медичних центрів. У районах під контролем хуситів, за його словами, повністю припинили роботу 120 медзакладів, ще 66 працюють лише частково. Це порушило надання медичної допомоги понад 186 тисячам дітей віком до п'яти років і майже 23 тисячам вагітних жінок.

Таїз, найнаселеніша провінція Ємену, залишається розділеною між урядовими силами та хуситами. За даними ООН, із липня в Таїзі та Лахджі поновилася військова ескалація, яка призвела до загибелі та поранення тисяч людей.

Читай нас у