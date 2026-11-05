У Таїзі зафіксували понад 5 тисяч випадків хвороб на тлі боїв — Anadolu Agency
У єменській провінції Таїз у жовтні зафіксували 5025 випадків захворювань, які місцева влада пов’язує з накопиченням сміття в місті Таїз. За останні тижні через бойові дії там знайшли прихисток 6400 сімей, повідомляє Anadolu Agency.
Сміття та навантаження на служби
Управління у справах облоги провінції Таїз заявило, що серед зафіксованих випадків були інфекційні та респіраторні захворювання, а також гарячка. За даними відомства, відходи накопичувалися на вулицях, у житлових районах і дренажних каналах.
Заступник губернатора провінції з питань охорони здоров’я Айлан Абдель Хак звинуватив угруповання хуситів у поверненні вантажівок зі сміттям до того, як вони могли розвантажитися на тимчасовому полігоні на заході міста. Він закликав установи ООН втрутитися, щоб забезпечити проїзд машин і відновити доступ до головного сміттєзвалища, яким Таїз не може користуватися понад 11 років.
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Губернатор Таїза Набіль Шамсан повідомив, що після прибуття нових переселенців кількість переміщених сімей у місті сягнула 39 400. Це додатково навантажило місцеві служби.
Жертви обстрілів
Управління у справах облоги також заявило, що снаряд, випущений силами хуситів, влучив у будинок у селі Аль-Атавір району Хайфан. Загинули три дівчинки віком 3, 7 і 12 років та 35-річна жінка, ще четверо цивільних дістали поранень. Хусити одразу не коментували це повідомлення.
Керівник незалежного Таїзького центру прав людини Айман аль-Камалі повідомив агентству, що за попередні чотири тижні в провінції внаслідок обстрілів, снайперського вогню та вибухів мін загинули понад 50 цивільних, ще десятки були поранені. Урядові сили контролюють місто Таїз, тоді як хусити утримують частину території навколишньої провінції.