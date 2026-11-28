У столиці Грузії Тбілісі десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на протест за зближення країни з Європейським Союзом і проти чинної влади. Учасники зібралися на центральній площі міста з грузинськими та європейськими прапорами, повідомляє Der Spiegel із посиланням на AFP.

Акцію скликали п’ять партій

До демонстрації закликали п’ять опозиційних партій у другу річницю масових протестів проти уряду. Організатори звинуватили керівну партію «Грузинська мрія» у зраді європейського та євроатлантичного курсу Грузії.

Країна вже два роки перебуває у глибокій політичній кризі. Після спірних парламентських виборів у жовтні 2024 року «Грузинська мрія» оголосила про свою перемогу. Значне обурення викликала заява нового уряду про призупинення переговорів щодо вступу до ЄС. Тоді в країні відбулися масові протести, які, за даними видання, були придушені із застосуванням насильства.

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Євроінтеграційний процес зупинився

Відтоді влада посилила тиск на опозиціонерів та активістів, а також ухвалила низку законів, які обмежують свободу демонстрацій, діяльність громадянського суспільства та незалежних медіа. Прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе також прагне домогтися через Конституційний суд заборони п’яти проєвропейських опозиційних партій.

ЄС вважає процес вступу Грузії таким, що фактично зупинився через демократичний регрес. Водночас Кобахідзе заявив, що його уряд і надалі дотримується мети вступу країни до Євросоюзу та зробить для цього все необхідне. Він також висловив сподівання, що до того часу ЄС повернеться до «традиційних цінностей». «Грузинська мрія» звинувачує Брюссель у підриві традиційних сімейних цінностей через ліберальні погляди, зокрема щодо прав ЛГБТК-спільноти.

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