У Теджоні відмова 10% літніх водіїв від прав може зменшити ДТП на 137 — Korea Herald

У Теджоні, Південна Корея, добровільна відмова кожного десятого водія віком від 65 років від посвідчення водія може зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод приблизно на 137 ДТП на рік. Така оцінка наведена у дослідженні, про яке повідомляє Korea Herald.

Автори роботи також підрахували, що за такого сценарію витрати, пов’язані з аваріями, могли б скоротитися приблизно на 3,3 млрд вонів, або $2,4 млн. Річні викиди парникових газів, за їхніми розрахунками, зменшилися б орієнтовно на 9,7 тис. тонн.

Розрахунки для Теджона

Дослідження опублікували в журналі Regional Policy Research. Його провели фахівці Дослідницького інституту Теджона та міської влади. Вони використали міську статистику, зокрема дані про 169 854 людей віком від 65 років, які мали водійські посвідчення у 2023 році, а також рекомендації Міністерства землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї щодо оцінювання ефекту транспортних інвестицій.

Згідно з оцінкою дослідників, якщо від посвідчень добровільно відмовляться 20% старших водіїв міста, щорічні викиди парникових газів можуть скоротитися приблизно на 19,4 тис. тонн. За показника у 30% потенційне скорочення становитиме близько 29 тис. тонн.

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ДТП за участю старших водіїв

У 2025 році в Південній Кореї зафіксували 193 889 ДТП — на 1,3% менше, ніж роком раніше. Водночас кількість аварій, спричинених водіями віком від 65 років, зросла на 8,3% — до 45 873. Кількість загиблих у цих ДТП збільшилася на 10,8%, до 843 осіб, тоді як загальна кількість смертей на дорогах країни зросла на 1,1%, до 2 549.

Кількість власників посвідчень віком від 65 років у 2025 році зросла на 8,9% — до 5,63 млн. За урядовими даними, у 2026 році в країні проживали 11,13 млн людей віком від 65 років, що становило 21,6% населення. У 2025 році по всій країні від посвідчень добровільно відмовилися 2,51% таких водіїв; від 2021 року цей показник тримається на рівні близько 2%.

Дослідники також опитали 198 водіїв Теджона віком від 60 років. Найчастіше — у 44% відповідей — респонденти називали віком старших водіїв період від 75 до 79 років. Частка тих, хто повідомляв про фізичні труднощі під час водіння, поступово зростала починаючи з 60 років і різко підвищувалася після 75 років.

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