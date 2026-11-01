У Тегерані повідомили про затримання учасників святкування Геловіну — Jerusalem Post

У Тегерані, Іран, іранські силовики та співробітники в цивільному, за свідченнями очевидців, розігнали святкування Геловіну в центральній частині міста. Кількох учасників, за повідомленнями, побили та затримали, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Iran International.

Розгін святкувань у столиці

За даними видання, молодих людей у гримі та костюмах також розігнали учасники формування «Басідж» після зібрання біля тегеранського парку художників. Один зі співрозмовників Iran International порівняв дії силовиків із розгоном протестів: за його словами, вони бігли за людьми, наказували їм розійтися, а сім’ям веліли залишити місце події.

На поширених у мережі відео видно кількох жінок із непокритим волоссям та відкритими частинами ніг, що суперечить суворим вимогам Ісламської Республіки щодо одягу. Святкування відбувалися на тлі нового посилення контролю за дотриманням обов’язкового носіння хіджабу та спроб знову розгорнути поліцію моралі в різних регіонах країни.

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Скасування заходів у кількох містах

Іранська правозахисна мережа Dadbaan заявила, що в кількох містах запровадили нові обмеження на святкування Геловіну. Через це низка культурних закладів скасувала заплановані заходи. Серед них — кафе Isal в Ісфагані та маєток Madam and Monsieur, працівники якого пояснили скасування дотриманням законів та «ісламських норм».

У місті Аран-ва-Бідголь департамент культурної спадщини заборонив святкування, пославшись на необхідність збереження «ісламських та іранських цінностей». Водночас Dadbaan наголосила, що іранське законодавство не забороняє продаж тематичних товарів, проведення святкувань або використання декорацій у ресторанах і кафе.

Культурний протест

Експерт з Ірану Бені Сабті з Інституту досліджень національної безпеки Ізраїлю вважає, що цього року Геловін набув в Ірані більшого значення як форма культурного протесту. За його словами, слухання музики, виконання музики на вулицях і відмова від хіджабу можуть бути формами індивідуального протесту. Він також зазначив, що костюми цього року стали сміливішими — з масками та готичними образами.

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