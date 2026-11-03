У Тегерані встановили білборд із погрозою вбивством Трампа — The Hindu

В Ірані у вівторок, 3 листопада, представили великий білборд із погрозою вбивством президента США Дональда Трампа. Його встановили на жвавій площі Енгелаб у Тегерані. У столиці Ірану також розмістили банери з аналогічним змістом.

Напис на білборді

На білборді англійською мовою було написано: «We will kill Trump». На зображенні президента США показали за ґратами з опущеною головою.

Конструкція височіла над площею Енгелаб, яку джерело називає однією з жвавих у Тегерані. Білборд і банери містили обіцянку вбити президента США.

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Риторика в столиці Ірану

Як повідомляє The Hindu з посиланням на AFP, поява таких конструкцій вивела на новий рівень офіційну риторику, представлену в іранській столиці.

На фотографії AFP, опублікованій разом із матеріалом, іранці махають прапорами перед антиамериканським та антиізраїльським білбордом під час мітингу на площі Енгелаб у Тегерані.

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