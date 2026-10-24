У Тегерані встановили інсталяцію з образом президента Трампа — NDTV World

На площі Таджріш у північному Тегерані муніципальна влада встановила артінсталяцію у вигляді підвішеної на висоті кількох поверхів тюремної камери. Усередині перебуває актор у темному костюмі та червоній краватці, який носить протезну маску президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє NDTV World.

Інсталяція на площі Таджріш

За даними видання, актор ходить камерою або тримається за ґрати. Поруч встановили екран із повідомленнями, що засуджують воєнні злочини США. Інсталяція привертає увагу перехожих: частина людей фотографується біля неї та робить селфі, інші висловлюють образи на адресу американського президента.

Один із перехожих жартома сказав, що готовий заплатити заставу, аби звільнити образ Трампа з камери.

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Заяви влади та звинувачення Тегерана

Тегеранські муніципальні органи, які стоять за кампанією, заявили, що прагнуть нагадати жителям столиці про вимоги Ірану щодо справедливості. Іранська влада звинувачує президента США у воєнних злочинах під час війни на Близькому Сході.

Тегеран також стверджує, що США нібито навмисно атакували цивільні об'єкти, зокрема школу та весільну церемонію, внаслідок чого, за його твердженням, загинули десятки жінок і дітей. Медіа, близькі до іранської влади, повідомили, що інсталяція має працювати цілодобово сім днів на тиждень.

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