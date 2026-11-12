У Техасі внесли законопроєкт про виплати домогосподарствам по $1500 — The Hill

У Техасі сенатор штату від Демократичної партії Роланд Гутьєррес подав законопроєкт, який передбачає одноразові виплати по 1500 доларів кожному домогосподарству. Ініціатива має виконати передвиборчу обіцянку обраної губернаторки Джини Хінохоси. Про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт Senate Bill 297 передбачає виділення 17 млрд доларів із резервного фонду штату, який у США називають фондом на чорний день. За даними видання, у цьому фонді Техасу зберігається приблизно 27 млрд доларів.

Порядок запуску програми

У документі зазначено, що загальноштатна криза доступності життя для домогосподарств потребує невідкладних дій. Не пізніше ніж через 30 днів після набуття законом чинності фінансовий контролер штату має ухвалити екстрені правила та забезпечити можливість подати заявку на участь у програмі виплат.

Хінохоса під час виборчої кампанії обіцяла запровадити одноразову допомогу, щоб підтримати жителів штату на тлі зростання вартості життя та цін. Минулого тижня вона перемогла губернатора-республіканця Грега Ебботта, який обіймав посаду три терміни, з перевагою понад сім відсоткових пунктів.

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Перспективи голосування

Для ухвалення ініціативи її мають підтримати нижня палата законодавчого органу Техасу та Сенат штату. Демократи контролюють нижню палату, тоді як у Сенаті значну більшість мають республіканці. Законопроєкт також потребуватиме підтримки двох третин депутатів в обох палатах, тому для його схвалення, ймовірно, будуть потрібні голоси республіканців.

Хінохоса називала запропоновані виплати «поверненням корупційного податку» та критикувала керівництво Республіканської партії на рівні штату й країни. Вона також підтримала ідею президента Дональда Трампа про чеки по 5000 доларів американцям, однак заявляла, що така допомога не має залежати від перемоги певної партії на виборах.

The Hill зазначає, що деякі республіканці критикували обіцянку Трампа через можливий інфляційний ефект. Видання також пише, що кілька економістів пов'язували частину високої інфляції після пандемії COVID-19 зі стимулювальними виплатами, які демократи та президент Джо Байден схвалили в межах American Rescue Plan.

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