У в'язниці міста Гантсвілл у штаті Техас страта 70-річного Рейнальдо Деннеса шляхом смертельної ін'єкції тривала 63 хвилини. Як повідомляє The Guardian, працівники, які проводили процедуру, мали труднощі з пошуком вени для введення смертельної дози седативного препарату пентобарбіталу.

Деннеса оголосили мертвим після понад години процедури. Його духовний радник преподобний Джефф Худ, який перебував поруч із засудженим, заявив, що той кілька хвилин реагував на сильний біль, скаржився на відчуття печіння в нозі та молився про припинення страждань.

Заяви правозахисників

Деннеса засудили за вбивство за обтяжуючих обставин у справі про загибель торговця діамантами Яноша Сюча, якого застрелили в Х'юстоні 1996 року. Виконавча директорка правозахисної організації Reprieve Мая Фоа закликала запровадити мораторій на смертельні ін'єкції, назвавши цей спосіб страти катуванням.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виконавча директорка Death Penalty Information Center Робін Махер також поставила під сумнів подальше застосування смертельних ін'єкцій у США. Вона згадала випадок Крісті Пайк у Теннессі, яка у вересні вижила після отримання повної дози препаратів для страти. В обох випадках, за даними видання, застосовували пентобарбітал і виникали проблеми зі встановленням внутрішньовенних ліній.

Позиція влади Техасу

Департамент кримінальної юстиції Техасу не визнав процедуру невдалою. Речниця відомства Аманда Ернандес заявила, що страту провели відповідно до встановлених протоколів і вважають успішною.

Експерт із методів виконання смертних вироків, почесний професор клінічної хірургії Університету штату Огайо Джонатан Ґронер заявив, що розташування внутрішньовенних ліній у стопі та плечі свідчило про труднощі під час процедури. На його думку, проведення смертельних ін'єкцій без належного медичного обладнання та навичок може спричиняти страждання засуджених.

Читай нас у