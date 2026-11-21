Археологи виявили в парку Кепрок-Каньйонз у Техаському Панхендлі місце масового полювання на бізонів, яке корінні жителі використовували протягом приблизно 3000 років. Як повідомляє Live Science, пам’ятка Найтхок стала другим відомим місцем такого типу на Південних рівнинах США.

Кістки під скельним виступом

Рештки бізонів почали виходити на поверхню зі скупчення кісток під скельним виступом заввишки близько 20 метрів. Під час досліджень поруч знайшли кам’яні знаряддя, кілька наконечників стріл і кістки зі слідами оброблення кам’яними інструментами.

Науковці зазначили, що бізони могли опинитися на цій ділянці лише впавши згори, адже її поверхню обмежують дві скелі. На їхню думку, мисливці могли використовувати природну форму скельного виступу, щоб спрямовувати тварин до урвища. Такий спосіб міг нагадувати не раптовий загін стада, а рух «по дошці» до падіння.

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Сім епізодів за три тисячоліття

Серія радіовуглецевих датувань показала щонайменше сім епізодів масового забою бізонів у період приблизно від 1550 року до н. е. до 1550 року н. е. Найбільше кісток пов’язують з одним полюванням, яке, ймовірно, відбулося між 300 і 400 роками н. е. Дослідники вважають, що для нього були потрібні велика кількість людей і точна координація.

Усі зафіксовані епізоди полювання розділяли щонайменше 100 років, а середній інтервал між ними становив близько 500 років. Археолог Університету Райса Гас Коста зазначив, що повернення до одного місця впродовж тисячоліть свідчить про важливий зв’язок людей із цією мисливською ділянкою.

Дослідники не встановили, як саме використовували здобутих тварин. Вони припустили, що в теплому кліматі Техасу жир бізонів міг зберігатися лише кілька тижнів, тому масштабні полювання на Південних рівнинах могли також слугувати демонстрацією сили та формуванню союзів.

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