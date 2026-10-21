У техсілі Балакот у Пакистані чорний ведмідь тяжко поранив чоловіка — Dawn

У пакистанському техсілі Балакот чорний ведмідь напав на жителя Таджа Мохаммада в районі Ханграй і тяжко його поранив. Після нападу тварина втекла до свого природного середовища — прилеглих альпійських лісів.

Допомога постраждалому

Як повідомив субдивізійний офіцер департаменту дикої природи Балакота Малік Амір, ведмідь спустився з лісу до заселеної місцевості та атакував чоловіка. Постраждалого доправили до лікарні Tehsil Headquarters Hospital у Балакоті, де йому надали медичну допомогу та зробили щеплення проти сказу, повідомляє Dawn.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рекомендації жителям

Після інциденту працівники департаменту дикої природи відвідали район і порадили жителям не ходити на сільськогосподарські поля поблизу лісу Наді. За словами Аміра, цей ліс є природним середовищем чорних ведмедів і звичайних леопардів.

Представник департаменту також зазначив, що чорних ведмедів приваблюють посіви кукурудзи, тому вони нерідко заходять на поля в пошуках їжі. За його словами, тварини можуть нападати й травмувати людей, коли ті перетинаються з ними. Департамент уже проводить інформаційні зустрічі з місцевими громадами та вживає заходів для їхньої безпеки.

Читай нас у