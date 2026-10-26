У Тель-Авіві двоє братів загинули від вогнепальних поранень — Jerusalem Post

У Тель-Авіві, Ізраїль, двох братів знайшли мертвими з вогнепальними пораненнями на вулиці Моше Даян уранці в понеділок. За даними Jerusalem Post, попереднє розслідування вказує, що один із чоловіків міг застрелити іншого, а потім накласти на себе руки.

Братів знайшли біля банку

Чоловіки були братами: одному було близько 50 років, іншому — близько 70. Їх виявили поблизу центру для літніх людей та входу до банківського відділення. Біля місця події знайшли пістолет.

О 9:32 до регіонального диспетчерського центру швидкої допомоги Маген Давид Адом надійшло повідомлення про двох поранених. Медики та парамедики, які прибули на виклик, виявили чоловіків на вулиці непритомними, без пульсу та дихання, після чого констатували їхню смерть на місці.

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Поліція встановлює обставини

Місцева жителька розповіла виданню Walla, що після звуків пострілів спершу припустила можливий терористичний напад. За її словами, невдовзі до району прибули автомобілі швидкої допомоги.

На місце прибули співробітники поліцейської дільниці Південного Тель-Авіва та слідчі. Поліція відкрила розслідування, щоб установити обставини стрілянини; станом на час публікації джерела воно тривало.

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