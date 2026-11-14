У Тель-Авіві відбудеться прем’єра Товариства мертвих поетів івритом — Jerusalem Post

У театрі Баруха Івчера Бейт-Лессін у Тель-Авіві 28 листопада відбудеться ізраїльська сценічна прем’єра івритом вистави «Товариство мертвих поетів». Постановку за мотивами однойменного фільму режисує Елдар Гоар Гройсман, повідомляє Jerusalem Post.

Історія про вчителя і учнів

Сюжет зосереджений на викладачеві літератури, який працює в престижній американській школі-пансіоні з жорсткими освітніми правилами. Він заохочує учнів мислити самостійно, розвивати уяву та краще розуміти власні почуття, відходячи від акценту на оцінках і академічному конформізмі.

Його методи спричиняють конфлікт із викладачами закладу та батьками учнів. Молоді люди опиняються між очікуваннями родин і новою для них інтелектуальною свободою. Після трагічної події шкільна спільнота переживає кризу, а діяльність учителя стає предметом офіційного розслідування.

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Творча команда постановки

Сценічну адаптацію написав Том Шульман — автор сценарію оригінального фільму, відзначеного премією «Оскар». Єхезкель Лазаров очолює акторський склад постановки. Разом із ним у виставі гратимуть Таль Грушка, Далі Шахнай, Амір Кріаф, Ротем Кейнан, Янів Шавіт, Томер Бен Рубі, Арнон Герінг, Омрі Лакс і Шахар Голо Бен-Тов.

Переклад на іврит підготував Елі Біджауї. Над виставою також працювали сценограф Нета Хакер, художник костюмів Орен Дар, композитор Ліор Ронен, дизайнер освітлення Керен Гранк і відеохудожник Омрі Розі. У день відкриття заплановано два покази — о 17:00 та 20:00.

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