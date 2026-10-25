В Ізраїлі, у Тель-Авіві, поліція в суботу ввечері затримала 23-річного чоловіка за підозрою у нападі на одного з охоронців Нафталі Беннета, голови партії Б'Яхад. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Затримання підозрюваного

За інформацією видання, затриманого підозрюють саме в нападі на охоронця Беннета. У повідомленні не уточнюють обставин інциденту та не наводять відомостей про можливі наслідки для охоронця.

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Мітинг у Тель-Авіві

Перші повідомлення вказували, що ймовірний напад стався, коли Беннет брав участь у мітингу в Тель-Авіві. Учасники акції вимагали створення комісії з розслідування провалів, які призвели до масового вбивства 7 жовтня.

Jerusalem Post зазначило, що це повідомлення оновлюється. Видання назвало Беннета головою партії Б'Яхад.

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