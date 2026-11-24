Рада Tennessee Valley Authority 10 листопада схвалила запит на електроенергію для Crucible Zinc — американської дочірньої компанії південнокорейського виробника цинку Korea Zinc. Компанія планує збудувати у Кларксвіллі, штат Теннессі, металургійний комплекс вартістю $7,4 млрд, повідомляє Korea Herald.

За контрактом Tennessee Valley Authority має розпочати постачання 230 МВт електроенергії у 2029 році. Будівництво комплексу площею 650 тисяч квадратних метрів у межах проєкту Project Crucible заплановане на 2027 рік. Комерційне виробництво частини продукції очікується з 2029 року, однак для реалізації ініціативи ще необхідно отримати інші дозволи.

Виробництво критичних мінералів

Комплекс проєктують для випуску 12 кольорових металів, 11 із яких уряд США відносить до критичних мінералів. Зокрема, підприємство має виробляти рафіновані галій, германій і сурму. Також на заводі планують випускати сірчану кислоту напівпровідникового класу.

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У квітні проєкт отримав статус у федеральній програмі FAST-41, яка координує отримання дозволів для великих проєктів і встановлює графіки їх розгляду. У вересні Міністерство оборони США після екологічної оцінки встановило відсутність значного впливу проєкту на довкілля.

Співпраця США та Південної Кореї

Голова Korea Zinc Чой Юн-бірм у листі акціонерам заявив, що проєкт поєднує технології та виробничий досвід компанії, накопичені більш ніж за 50 років, зі стратегічними партнерствами, а також політичною та фінансовою підтримкою уряду США.

За його словами, підприємство має розширити співпрацю США і Південної Кореї у сфері критичних мінералів та допомогти обом країнам реагувати на економічні й безпекові виклики. Представник галузі зазначив, що завод у Теннессі може диверсифікувати постачання рафінованих мінералів у США на тлі суперництва Вашингтона й Пекіна у ланцюгах постачання.

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