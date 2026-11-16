У Токіо число фігурантів кокаїнових справ може побити рекорд — The Japan Times

У Токіо кількість фігурантів справ, пов’язаних із кокаїном, від початку року перевищила 400 осіб станом на кінець вересня. Це означає, що за підсумками року показник може перевищити торішній рекорд у 415 осіб, повідомляє The Japan Times.

За даними столичного управління поліції Токіо, торік кількість виявлених фігурантів таких справ була приблизно вдесятеро більшою, ніж десять років тому. Правоохоронці особливо занепокоєні поширенням кокаїну серед підлітків і молодих людей: на осіб віком 29 років і молодших припадає понад 70% усіх фігурантів кокаїнових справ.

Поширення через соцмережі

За оцінкою поліції, поширенню кокаїну можуть сприяти нижча, порівняно зі стимуляторами, ціна та можливість уживати наркотик без спеціального приладдя. Старший слідчий столичної поліції заявив, що наркотик поширюється через соціальні мережі та знайомих, а хибне уявлення про його безпечність і «модність» набуває поширення.

Майже весь кокаїн до Японії потрапляє з-за кордону, тому поліція посилила контроль у пунктах в’їзду, зокрема в токійському аеропорту Ханеда.

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Спроби контрабанди

У серпні поліція затримала громадянку Аргентини за підозрою у ввезенні з Великої Британії 1 кілограма кокаїну. За версією слідства, жінка проковтнула 101 невеликий пакунок із наркотиком; його вуличну вартість оцінили приблизно у 24,24 мільйона єн.

У жовтні громадянку Фінляндії затримали за підозрою в контрабанді 3,2 кілограма кокаїну з Франції у валізі. Вартість цієї партії оцінювали приблизно у 76,8 мільйона єн. Також поліція затримала п’ятьох громадян Малайзії, яких підозрюють у спробі ввезти до Японії 5 кілограмів кокаїну, захованого у взутті. Вартість цієї партії оцінили приблизно у 120 мільйонів єн.

Столична поліція Токіо посилює взаємодію з митницею Токіо, Береговою охороною Японії та регіональним бюро охорони здоров’я і соціального забезпечення Канто-Сін’ецу для зміцнення прикордонного контролю.

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