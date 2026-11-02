У Токіо домашніх тварин благословили на дитячому фестивалі — Taipei Times

У синтоїстському храмі Ітіґая Камеґаока Хатіманґу в Токіо священник благословив кота, шіба-іну та кількох йоркширських тер’єрів під час щорічного фестивалю Сіті-ґо-сан. Обряд традиційно проводять для дітей віком семи, п’яти та трьох років, повідомляє Taipei Times.

Обряд для улюбленців

Власники одягнули своїх тварин у кольорові кімоно, фотографували їх біля храму, а згодом привели до внутрішнього святилища. Священник Кенджі Кадзі провів обряд очищення, використовуючи дерев’яну паличку з білими паперовими стрічками.

Лікарка Шоко Кодама прийшла помолитися за здоровий розвиток і добробут своєї кішки Ембер — п’ятирічної британської короткошерстої. За її словами, на пошиття яскраво-червоного кімоно для тварини вона витратила два місяці. «Ця маленька — як моя дитина. Коли вона поруч, усе неприємне в житті просто зникає», — сказала Кодама.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміна ролі тварин у родинах

Кадзі пов’язав дедалі більшу участь домашніх тварин у фестивалі зі зміною структури японських сімей на тлі старіння населення та низької народжуваності. За його словами, люди, які не мають дітей або вже виростили їх, дедалі частіше приймають собак і котів як членів родини.

Храм почав приймати близько 400 родин на кожен фестиваль ще на початку 2000-х років через попит з боку власників тварин. Власниця двох йоркширських тер’єрів Мію Сіро сказала, що відзначати Сіті-ґо-сан разом із собаками для неї «цілком природно», адже вони є частиною її сім’ї.

У червні оприлюднили дані, за якими рівень народжуваності в Японії торік знову знизився до рекордного мінімуму. За даними Світового банку, медіанний вік населення країни становить 49,9 року, а за цим показником Японія поступається лише Монако.

Читай нас у