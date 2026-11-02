У Токіо повернули викрадений годинник за ¥46 млн — The Japan Times

До годинникового магазину в токійському районі Накано кур’єрською службою повернули викрадений розкішний годинник Audemars Piguet вартістю близько ¥46 млн, або $292 тис. У посилці також була рукописна записка з вибаченням, повідомляє The Japan Times.

Втеча з годинником

Крадіжка сталася приблизно о 20:00 у четвер у магазині на третьому поверсі торговельного комплексу Nakano Broadway. Чоловік приміряв годинник Audemars Piguet, а потім утік із ним. Під час інциденту в крамниці були двоє працівників, ніхто з них не постраждав.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посилка з префектури Айті

Годинник доставили до магазину в неділю вранці. Працівники перевірили його серійний номер і підтвердили, що повернули саме викрадений виріб. Посилку відправили з префектури Айті. На ній були зазначені ім’я та адреса відправника, однак поліція вважає ці дані неправдивими та продовжує розшукувати підозрюваного.

У серпні в цьому ж торговельному комплексі з іншого магазину на першому поверсі викрали чотири розкішні годинники загальною роздрібною вартістю близько ¥200 млн. У тій справі за підозрою у крадіжці затримали та згодом висунули обвинувачення двом громадянам Чилі.

Читай нас у