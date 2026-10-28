У Токіо родина померлого в ізоляторі подала позов на ¥57 млн — The Japan Times

У Японії родина громадянина Туреччини курдського походження Мурата Чичека, який помер під вартою у відділку поліції Такао в Хачіодзі, подала позов проти уряду Токійської метрополії та клініки, де працює лікар за контрактом із поліцією. Позивачі вимагають 57 млн єн, або близько $361 тис., компенсації та інших заходів, повідомляє The Japan Times.

Смерть під вартою

Позов подали до окружного суду Токіо у вівторок. Згідно зі скаргою, 48-річний Мурат Чичек помер від перитоніту вранці 2 липня, перебуваючи в ізоляторі відділку Такао Департаменту столичної поліції.

Чичека затримали після арешту за підозрою в порушенні закону про імміграційний контроль і визнання біженців. За даними джерела, підставою стало те, що після інциденту з пошкодженням майна в Хачіодзі 25 червня він не мав при собі паспорта.

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Твердження позивачів

Представники родини стверджують, що лікар не провів належних обстежень і не виявив перфорації кишківника, хоча через чотири дні після затримання Чичек почав блювати та відчувати біль у животі.

Також позивачі заявили, що у відділку Такао не надали чоловікові лікування навіть після того, як температура його тіла впала нижче 35 градусів Цельсія. За їхніми словами, його не доправили до медичного закладу попри вказівки лікаря. Адвокат родини Хадзіме Канбара заявив, що ця справа свідчить про глибоку нестачу усвідомлення прав людини в поліцейській організації, а сторона позову домагатиметься відповідальності через суд.

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