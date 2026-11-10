У Токіо створили шолом для велосипедистів за участю студентів — The Japan Times

Поліція Токіо разом зі студентами та оператором торговельної мережі Muji розробила новий велосипедний шолом, щоб заохотити молодь користуватися захистом голови. Виріб надійшов у продаж у серпні, повідомляє The Japan Times.

Шолом з урахуванням зачісок

До проєкту, який поліція Токіо розпочала в липні 2024 року, залучили студентів Університету Аояма Ґакуїн та коледжу краси Ямано в Токіо. Вони обговорили причини, через які люди неохоче носять шоломи, зокрема незручності для зачіски та труднощі з перенесенням громіздкого виробу.

Новий шолом має матове покриття, внутрішню конструкцію для захисту чубчика від зминання та можливість носити його із зібраним волоссям. Підборідний ремінець оснащено магнітною застібкою, яку можна застебнути однією рукою. Студенти коледжу краси також запропонували варіанти зачісок, що зберігають форму під шоломом або після його зняття, і підготували відео з укладання волосся.

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Низький рівень використання

У квітні 2023 року в Японії набули чинності зміни до правил дорожнього руху, які закликають усіх велосипедистів докладати зусиль для носіння шоломів. Раніше така рекомендація стосувалася батьків і опікунів дітей віком до 13 років. Покарання за відсутність шолома не передбачене.

За даними поліції Токіо, близько 60% людей, які загинули в велосипедних аваріях у столиці за п’ять років до кінця 2025 року, померли від травм голови. Рівень смертності серед велосипедистів без шоломів був у 2,3 раза вищим, ніж серед тих, хто їх носив.

За оприлюдненим у вересні опитуванням Національного поліцейського агентства, шоломи носили 24,4% велосипедистів у країні — на 3,2 відсоткового пункта більше, ніж роком раніше. Понад 60% показник зафіксували лише в префектурах Ехіме, Оїта та Фукуї. У Токіо він становив 15,5%, а в Осаці — 9,5%.

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