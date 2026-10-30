У Токіо в Японії поліція заарештувала 24-річного громадянина Китаю Є Шенфена за підозрою в розпиленні речовини з капсаїцином у торговому комплексі Ginza Six у травні. Як повідомляє The Japan Times, після інциденту до лікарень доправили 25 людей.

Інцидент у Ginza Six

За даними поліції, Є Шенфен є студентом університету та мешкає в місті Сакай у префектурі Осака. Його підозрюють у тому, що близько полудня 25 травня він розпилив речовину з капсаїцином на чоловіка віком близько 30 років на першому поверсі комплексу.

Інцидент стався біля зони банкоматів у Ginza Six, розташованому в престижному районі Ґіндза. Багато людей зазнали ушкоджень, зокрема болю в очах і горлі, зазначили в поліції.

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Розслідування триває

За інформацією слідчих джерел, затриманий відмовляється говорити про ймовірний напад під час допиту. Поліція заявила, що після розпилення речовини він утік метро.

Камери спостереження поблизу зафіксували зустріч Є Шенфена з іншим чоловіком. Поліція підозрює, що ця людина також могла бути причетною до інциденту.

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