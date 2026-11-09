У Токіо затримали чоловіка за підозрою в нападах на сімох студенток — The Japan Times

У Токіо, Японія, поліція затримала 39-річного Хікару Хамагучі за підозрою у фізичному нападі на студентку. За даними The Japan Times, слідчі також підозрюють його у серії схожих нападів на школярок і студенток того самого вечора.

Напад у Джимбочо

За інформацією джерел видання, приблизно о 21:00 17 жовтня Хамагучі нібито вдарив по лівій щоці студентку віком від 20 до 29 років. Вона йшла тротуаром у районі Джимбочо в токійському окрузі Тійода.

Після ймовірного нападу чоловік утік потягом, однак пізніше його затримали на іншій станції в Токіо.

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Семеро потерпілих

Поліція підозрює Хамагучі у нападах загалом на сімох учениць старших класів і студенток приблизно за 15 хвилин. За даними джерел, деяких потерпілих він нібито бив у живіт, а інших — бив ногами в стрибку, проходячи повз них на вулиці.

Напади, ймовірно, були випадковими, а всі семеро потерпілих, як вважає поліція, дістали легкі травми. Столичне поліцейське управління перевіряє, чи були інші потерпілі, та встановлює мотив підозрюваного. Про інциденти стало відомо після звернень потерпілих і свідків.

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