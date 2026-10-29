У Токіо затримали трьох осіб у справі про шахрайство з візами — The Japan Times

У Токіо в Японії поліція затримала двох керівників компаній та громадянина Китаю у справі про ймовірне шахрайство під час оформлення візи для висококваліфікованих фахівців. Як повідомляє The Japan Times, один із затриманих — 39-річний Хотеї Айдзава — заперечує всі обвинувачення.

Підозра у десятках фальшивих заяв

Поліція підозрює Айдзаву в поданні фальшивих заяв на візи для заможних громадян Китаю від 2020 року. За версією слідства, йдеться про від 30 до 40 осіб. Правоохоронці вважають, що він отримував від кожного клієнта по 600 тисяч доларів, з яких 450 тисяч доларів залишав собі. Деталі цієї схеми ще розслідують.

Разом з Айдзавою затримали 45-річну керівницю компанії Емі Макіно та 57-річного громадянина Китаю Чжуан Ї. За даними поліції, вони діяли спільно, щоб Чжуан в'їхав до Японії у грудні 2025 року за візою для висококваліфікованих фахівців.

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Неправдиві дані про освіту та роботу

У заяві до імміграційної служби нібито неправдиво вказали, що Чжуан має ступінь магістра ділового адміністрування, а також що він працюватиме в компанії Макіно. За інформацією поліції, Айдзава обіцяв Чжуану законно отримати дозвіл на постійне проживання в Японії, після чого громадянин Китаю заплатив йому 600 тисяч доларів.

Зазвичай подати заяву на постійне проживання в Японії можуть люди, які мешкають у країні щонайменше 10 років. Для власників візи висококваліфікованого працівника цей строк може бути коротшим. Макіно, за даними поліції, заявила, що всі документи та процедури для Чжуана вів Айдзава.

У червні Айдзаву вже затримували за підозрою в незаконному ввезенні до Японії няні для заможних громадян Китаю. Подальше розслідування цієї справи вивело поліцію на епізод із Чжуаном та Макіно.

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