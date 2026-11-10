У Толедо вшанували 69 загиблих у зіткненні поїздів — Tagesschau

У кафедральному соборі Толедо в Іспанії відбулася жалобна меса за 69 людьми, які загинули внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів на маршруті Мадрид—Севілья. У центрі храму встановили 69 свічок — по одній на пам’ять про кожного загиблого. Жителі Урди, містечка поблизу місця аварії, по черзі ставили свічки біля хреста, спеціально привезеного до Толедо, повідомляє Tagesschau.

Жалобна церемонія в соборі

На церемонії були присутні король Іспанії Феліпе VI та королева Летісія. Серед родичів загиблих була Ана Бенітес, яка втратила в аварії брата Давіда. Вона прочитала уривок із Першого послання апостола Павла до солунян, що завершується словами: «Утішайте один одного цими словами».

До собору також прийшли люди, які регулярно користувалися швидкісними поїздами на цій лінії. Барбара Молеро розповіла, що до аварії щодня їздила потягом AVE з Толедо до Мадрида, а новина про катастрофу не полишала її весь день.

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Причини зіткнення з’ясовують

Причини аварії досі остаточно не встановлені. За даними Tagesschau, одному з поїздів із диспетчерського центру в Мадриді подали сигнал продовжувати рух. Він рухався зі швидкістю майже 200 км/год і врізався в інший поїзд, який залишався на колії.

На жалобній службі також були виконувач обов’язків міністра транспорту Карлос Куерпо та лідер найбільшої опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхо. Членкиня міської ради Урди від Народної партії Пілар Фернандес заявила, що цього вечора головним для неї є трагедія 69 сімей і люди, які залишаються в лікарнях, а не політичні розбіжності.

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