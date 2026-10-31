У Тонга ліцензію Elim Hotel призупинили на шість тижнів після того, як гості опублікували відео, на якому пірнають із горбатими китами. Флот закладу також обмежили одним човном. Дайвінг із китами в країні заборонений, хоча плавати поруч із ними дозволено, повідомляє ABC News.

Менеджерка Elim Hotel Леполо Фоліакі заявила, що правила порушили гості. За її словами, відповідальний за рекламу має стежити, щоб у ній чітко зазначалася заборона занурюватися під воду поруч із китами.

Можливі порушення операторами

Відео із китайських соціальних мереж, які ABC переглянула та перевірила, можуть свідчити про порушення правил компаніями зі спостереження за китами, що перебувають в іноземній власності. На записах туристи торкаються тварин і пірнають із ними. Один із роликів рекламував фрідайвінг-тури та пропонував 12 поїздок цього року.

Директор підрозділу Міністерства туризму у Вавау Лемото Факаосі повідомив, що попередження за порушення правил отримали кілька операторів. Місцевий власник туристичного бізнесу Вілі Вайпулу заявив, що така реклама вводить клієнтів в оману та ускладнює роботу капітанів, які намагаються дотримуватися заборони на дайвінг. Він також стверджує, що бачив випадки перевантаження суден і роботи операторів у неділю, коли конституція Тонга забороняє комерційну діяльність.

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Тиск на китів і зростання туризму

Щороку до вод Тонга прибувають близько 2 тисяч горбатих китів, які долають тисячі кілометрів з Антарктиди, щоб народити потомство в теплих водах островів Вавау. Плавання з китами щороку приваблює до королівства приблизно 20 тисяч туристів і приносить близько 12 млн доларів доходу.

Кількість туристів, які спостерігали за китами, зросла з 9804 у 2006 році до 20 018 у 2019-му. Обмеження на видачу ліцензій запровадили 2006 року, коли їхню кількість обмежили 13. До 2020 року їх стало 20, а останній доступний перелік налічує 25 ліцензованих операторів у Вавау. Більшість компаній перебувають в іноземній власності.

Дослідження Оклендського технологічного університету, проведене Лоренцо Фіорі 2019 року, виявило низький рівень дотримання тонганських правил. За даними дослідження, самки китів можуть перебувати під водою до трьох разів довше, коли поруч із ними плавають туристи. Екологічна директорка Асоціації захисту довкілля Вавау Карен Стоун попередила, що така активність може порушувати природну поведінку китів, важливу для сталості популяції.

Група місцевих операторів також оскаржує в суді рішення уряду щодо ліцензій. Один з учасників цієї групи Алістер Колдрік вважає, що уряд не дотримується власних правил, а збільшення кількості дозволів створює додатковий тиск на китів.

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