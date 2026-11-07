У Торо в Колумбії озброєні чоловіки вбили трьох жінок у будинку — The Rio Times

У місті Торо в департаменті Вальє-дель-Каука на південному заході Колумбії трьох жінок знайшли мертвими в будинку після нападу озброєних чоловіків 6 листопада. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на місцеву владу та поліцію.

Розслідування нападу

За попередньою інформацією, загиблі могли бути членами однієї родини. Правоохоронці не повідомили кількості нападників, обставин їхнього проникнення до будинку та мотиву злочину.

Після вбивства місцева влада провела позачергове засідання ради безпеки за участю поліції, армії та муніципалітету. Командувач поліції департаменту Вальє-дель-Каука полковник Амаурі Агільєра заявив, що до розслідування залучили спеціальну групу слідчих.

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Винагорода та дані Indepaz

Мер Торо Джон Фреді Валенсія оголосив винагороду до 10 мільйонів колумбійських песо за відомості, які допоможуть встановити причетних до нападу. Це приблизно 3,1 тисячі доларів США за наведеними у матеріалі розрахунками.

Інститут досліджень розвитку та миру Indepaz зарахував цей випадок до 104-го масового вбивства в Колумбії у 2026 році. Організація використовує цей термін для одного нападу, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей.

Менш ніж за добу до цього на дорозі до Торо в іншому нападі загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення. Зв'язок між двома епізодами наразі не встановлено. Indepaz зазначає, що в районі існують ризики через суперечки за територіальний контроль та незаконну економічну діяльність, зокрема наркоторгівлю.

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