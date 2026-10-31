У Торонто троє нападників поранили сім’ю гендиректора MAC Group — CBS News

У Торонто, Канада, троє озброєних чоловіків увірвалися до будинку генерального директора MAC Group Девіда Мортона та поранили його і двох дорослих доньок. Напад стався близько 3:40 ранку в четвер у районі Брайдл-Пат, повідомляє CBS News.

Напад у будинку

За даними поліції Торонто, нападники в масках проникли через задній вхід до будинку з п’ятьма спальнями, маючи при собі вогнепальну зброю та молоток. На другому поверсі вони зустрілися із 75-річним Девідом Мортоном, його 64-річною дружиною Доріаною та їхніми доньками Меггі й Крістіною.

Інспекторка поліції Крісті Сміт повідомила, що зловмисники вимагали цінності з будинку. Чи вдалося їм щось забрати, наразі не встановлено. За словами поліції, Мортон та його доньки віком 28 і 26 років намагалися чинити опір, після чого пролунали постріли.

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Постраждалі залишаються в лікарні

Вогнепальні поранення дістали Девід Мортон і дві його доньки. У заяві в п’ятницю Мортон також зазначив, що нападники застосували молоток проти всіх чотирьох членів родини. Він повідомив, що сам і його доньки залишалися в лікарні, не уточнивши їхнього стану.

Поліція розшукує трьох чоловіків, яким, за її оцінкою, близько 20 років. Вони були вдягнені в темний одяг та втекли з місця події на позашляховику. У поліції Торонто заявили, що від початку 2026 року в місті зафіксували 119 нападів із проникненням до житла — це на 32,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

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