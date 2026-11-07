У Триполі відкрили 22-ге засідання Виконавчої ради СЕН-САД — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Лівії Абдельхамід Дбейба 7 листопада відкрив у Триполі 22-ге чергове засідання Виконавчої ради Спільноти сахельсько-сахарських держав (СЕН-САД). У ньому беруть участь міністри закордонних справ і глави делегацій країн-членів об’єднання, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Лівійське інформаційне агентство.

Порядок денний зустрічі

Учасники мають обговорити реструктуризацію організації, активізацію її інституцій та посилення регіональної співпраці. На відкритті також була присутня спеціальна представниця генерального секретаря ООН у Лівії Ханна Тетте, а також посли та представники дипломатичних місій.

Дбейба висловив сподівання, що СЕН-САД стане регіональним майданчиком для спільного реагування на політичні, безпекові й економічні виклики. Він закликав посилити координацію у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та нерегулярною міграцією, а також підтримати безпеку кордонів і стабільність у регіоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Учасники та секретаріат

На засідання прибули глави зовнішньополітичних відомств Єгипту, Тунісу, Чаду, Джибуті, Центральноафриканської Республіки, Сьєрра-Леоне, Сомалі та Гвінеї-Бісау. Дбейба закликав визначити графік завершення перенесення виконавчого секретаріату організації до штаб-квартири в Триполі.

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті на полях зустрічі провів переговори з главою МЗС Чаду Абдераманом Куламаллахом. Сторони обговорили двосторонню співпрацю, регіональні питання та активізацію інституцій і спеціалізованих механізмів СЕН-САД, зокрема у протидії тероризму, розвитку спроможностей і реалізації програм розвитку.

СЕН-САД заснували в Триполі 4 лютого 1998 року. Організація об’єднує 28 африканських держав Сахари та Сахелю і має статус спостерігача при ООН. Після повалення Муаммара Каддафі у 2011 році штаб-квартиру секретаріату перенесли з Триполі до столиці Чаду Нджамени.

Читай нас у