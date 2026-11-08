У трьох штатах США очікують освітніх суперечок після перемоги демократів — The Hill

У США після перемоги демократів на губернаторських виборах у Техасі, Айові та Джорджії можуть посилитися суперечки навколо шкільної освіти, фінансування приватних шкіл, тем ЛГБТК+ у навчальних матеріалах і програм різноманіття, рівності та інклюзії. Про це повідомляє The Hill.

Техас і Айова

Обрана губернаторка Техасу Джина Хінохоса критикувала програму освітнього вибору штату, яка передбачає державне фінансування рахунків для учнів, що залишають місцеві державні школи. Вона заявляла, що прагне припинити практику, яку назвала ваучерною аферою. Водночас республіканці зберігають контроль над Сенатом Техасу. Хінохоса матиме право постатейного вето, яким потенційно може скористатися для скорочення фінансування програми, але не зможе скасувати її без підтримки законодавців.

Науковий співробітник Heritage Foundation Корі ДеАнджеліс припустив, що чинний губернатор-республіканець Грег Ебботт може скликати спеціальну сесію законодавчих зборів до завершення каденції. За його словами, республіканці могли б включити програму до формули фінансування шкіл, що значно обмежило б можливість припинити її через постатейне вето.

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В Айові обраний губернатор Роб Сенд виступав не за ліквідацію програми освітнього вибору, а за її реформування. Також він наголошував на збільшенні фінансування державної освіти та загальному доступі до дошкільної освіти. За республіканського керівництва штату запровадили обмеження щодо книжок із темами ЛГБТК+ у школах; противники цих обмежень не змогли домогтися їх скасування в суді.

Плани нової влади Джорджії

У Джорджії обрана губернаторка Кейша Ленс Боттомс поки що майже не коментувала програму освітнього вибору. Її кампанія була зосереджена на безкоштовній загальнодоступній освіті в громадських коледжах, дошкільній освіті та розширенні викладання фінансової грамотності. Вона також підтримала скасування податку штату на доходи вчителів.

За попереднього республіканського керівництва Джорджія зосереджувалася на забороні концепцій, які влада штату називала роз'єднувальними, і ухвалила Білль про права батьків, який дозволяє батькам переглядати навчальні матеріали. Старша директорка з політики шкільної освіти Center for American Progress Віаде Джеймс вважає, що нова адміністрація може ініціювати додаткове фінансування шкіл, підвищення зарплат учителям або стимули для залучення й утримання педагогів.

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