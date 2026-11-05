В Аризоні, Колорадо та штаті Вашингтон виборці схвалили або, за попередніми підрахунками, можуть схвалити ініціативи щодо запровадження чи розширення заборон на участь трансгендерної молоді у шкільних спортивних командах відповідно до їхньої гендерної ідентичності. У Колорадо також очікується схвалення нової заборони на гендерно-підтверджувальні операції для неповнолітніх, повідомляє STAT News.

Водночас результати голосувань не збіглися з успіхом кандидатів від певної партії. Зокрема, демократи в Колорадо здобули Сенат штату, більшість місць у Палаті представників, а також посади губернатора й генерального прокурора. Обидві ініціативи в Колорадо є законодавчими змінами, тому законодавчий орган штату зможе внести до них поправки перед запровадженням. Обраний губернатор заявив, що обмеження потребуватимуть «тривалого й ретельного розгляду».

Аборт і наркотична політика

У чотирьох штатах відбулися голосування щодо абортів, і в кожному разі виборці зберегли чинний правовий статус. У Міссурі майже 56% учасників голосування відхилили пропозицію законодавців скасувати закріплене в конституції штату право на репродуктивну свободу. Законодавці пов’язали можливу заборону абортів із пропозицією конституційно заборонити гендерно-підтверджувальну допомогу неповнолітнім.

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У Неваді та Вірджинії більшість виборців підтримала закріплення права на аборт у конституціях штатів. В Айдахо, навпаки, зберегли чинну заборону на аборти. У Массачусетсі майже 76% виборців відкинули скасування закону про рекреаційне використання марихуани, а в Айдахо понад 66% не підтримали передання законодавцям виключного права легалізувати психоактивні речовини.

Наука та медичні програми

У Каліфорнії Proposition 38, за попередніми результатами, могла бути схвалена. Ініціатива передбачає випуск облігацій на 8,4 млрд доларів для досліджень в імунології та імунотерапії. У разі остаточного схвалення половину суми — 4,2 млрд доларів — спрямують одному інституту, який формально не названо в тексті ініціативи. За даними STAT News, критеріям, імовірно, відповідає California Institute for Immunology & Immunotherapy, одним зі співзасновників якого є головний фінансовий прихильник кампанії Гері Мікелсон.

У Південній Дакоті виборці відхилили поправку, яка могла поставити продовження розширеної програми Medicaid у залежність від збереження федерального фінансування на рівні 90%. У Північній Дакоті з невеликою перевагою не підтримали конституційну поправку про безплатні сніданки й обіди для всіх учнів державних шкіл.

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