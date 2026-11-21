У центральній частині Сектора Гази бригади цивільної оборони вилучили з-під завалів рештки 129 палестинців. Пошукові роботи проводили під руїнами 39 житлових будинків та інших споруд, які, за даними служби, були зруйновані ізраїльською армією, повідомляє Anadolu Agency.

Пошуки тривали 53 дні

Директор цивільної оборони центральної Гази Рамі аль-Аєді заявив, що операція охопила табір біженців Нусейрат, Аль-Завайду та Дейр-ель-Балах. Вона стала завершенням другого етапу проєкту з пошуку загиблих у центральній частині анклаву, який фінансував Міжнародний комітет Червоного Хреста.

До початку робіт влада повідомляла про 233 людей, які вважалися зниклими під завалами. За 53 дні бригади відпрацювали 410 годин, маючи один екскаватор, один навантажувач і одну вантажівку для вивезення уламків. У роботах також брали участь поліційні криміналісти, фахівці судової медицини, муніципальні служби, Червоний Хрест та єгипетський комітет.

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Тисячі людей можуть залишатися під руїнами

Другий етап ширшого проєкту оголосили 19 липня. Він охоплював 147 зруйнованих будинків у провінціях Газа, Північна Газа та Центральна Газа, де, за оцінками, могли бути поховані 1072 тіла. Під час першого етапу, розпочатого в листопаді 2025 року, вдалося знайти рештки 333 із 559 людей, про зникнення яких повідомляли.

Речник цивільної оборони Махмуд Басаль у жовтні заявляв, що під завалами по всьому Сектору Гази можуть залишатися близько 8 тисяч тіл, зокрема приблизно 4 тисячі — у районах, контрольованих ізраїльськими силами, куди рятувальникам важко дістатися. Служба попереджала, що за наявного обладнання пошукові роботи можуть тривати від восьми до десяти років. Палестинські посадовці також звинувачують Ізраїль у невиконанні зобов'язання щодо допуску техніки для розчищення завалів, передбаченого угодою про припинення вогню.

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