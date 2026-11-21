У центральному регіоні Хунін у Перу в п’ятницю стався землетрус магнітудою 6,9. Станом на час повідомлення інформації про жертв або значні руйнування не надходило.

Епіцентр і час землетрусу

За даними Anadolu Agency, Геологічна служба США зафіксувала епіцентр за 22 кілометри на захід-північний захід від Ондореса в регіоні Хунін. Землетрус стався о 19:09 за місцевим часом у п’ятницю, або о 00:09 за Гринвічем у суботу.

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Осередок землетрусу залягав на глибині близько 142,1 кілометра. Дані про магнітуду, розташування епіцентру та глибину поштовхів навела Геологічна служба США.

Загрози цунамі немає

Національний центр попередження про цунамі США заявив, що після підземних поштовхів не оголошував попередження, інформаційного повідомлення, режиму спостереження або загрози цунамі. Про потерпілих чи суттєві пошкодження відразу після землетрусу також не повідомляли.

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