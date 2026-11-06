У церкві Австралії показали скасовану виставку про Газу — ABC News Australia

У церковній залі в Беррі, штат Новий Південний Уельс в Австралії, показали художню інсталяцію Wall of Tears, виставку якої за кілька днів до відкриття скасувала міська рада Шолгейвена. Робота американського художника Філа Бюлера містить імена 18 457 дітей, про загибель яких повідомило Міністерство охорони здоров’я Гази в період із 7 жовтня 2023 року до 19 липня 2025 року, повідомляє ABC News.

Скасування виставки

Інсталяцію планували представити в регіональній галереї Шолгейвена в Новрі. Однак міська рада Шолгейвена вирішила, що експозиція створюватиме неприйнятний рівень ризику для працівників галереї, відвідувачів і орендарів приміщення.

Згідно з оцінкою ризиків, яку бачило ABC News, для безпечного проведення виставки були б потрібні, зокрема, озброєна охорона та металодетектори. Організатори погодилися запровадити посилені заходи безпеки, однак рада скасувала експозицію за кілька днів до запланованого відкриття.

Речник поліції Нового Південного Уельсу заявив, що рада не повідомляла про свої побоювання поліції Південного узбережжя. За його словами, старші офіцери, зокрема місцевий командир, не знали про загрози, пов’язані з експозицією. Рада пояснила рішення міркуваннями безпеки, проте не уточнила, яку саме загрозу для громадськості вона вбачала.

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Показ у Беррі

Показ інсталяції в залі Об’єднаної церкви в Беррі зібрав близько 300 людей. Преподобний Джон Бренталл сказав, що був «дуже розчарований» рішенням ради, адже, на його думку, мистецька робота не становила загрози.

Організаторка показу Аннетт Фам із Shoalhaven Friends of Palestine повідомила, що сотні людей звернулися до ради, її членів і місцевих парламентарів із вимогою пояснити скасування. За її словами, після цього інциденту майданчики в Кіамі та Порт-Кемблі також запропонували прийняти інсталяцію.

Wall of Tears уже демонстрували в Сіднеї, Перті та Канберрі. У червні незалежне розслідування ООН звинуватило Ізраїль у воєнних злочинах, зокрема в геноциді та навмисних нападах і вбивствах палестинських дітей під час конфлікту в Газі. Уряд Ізраїлю відкинув ці висновки, назвавши їх фактологічно необґрунтованими.

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