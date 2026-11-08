У Цюаньчжоу створили фонд на $1 млн для спадщини Африки — South China Morning Post

У китайському Цюаньчжоу муніципальна влада створила фонд для розвитку спроможності африканських країн у сфері всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Початковий бюджет China Funds-in-Trust (Quanzhou) for Capacity-Building on World Heritage in Africa становить $1 млн. Як повідомляє South China Morning Post, про створення фонду в березні 2025 року повідомило China News Service, а ЮНЕСКО заявила про його запуск із таким початковим бюджетом.

Допомога з номінаціями

Ініціатива передбачає фінансування, консультації щодо процедури номінування та навчання фахівців з охорони спадщини. У жовтні в Цюаньчжоу провели тижневий семінар, у якому взяли участь понад 20 посадовців у сфері культурної спадщини з 17 африканських країн.

Генеральний директор департаменту африканських справ МЗС Китаю Ду Сяохуей заявив, що програма покликана поширювати китайський досвід охорони спадщини та зміцнювати культурні зв’язки Китаю з Африкою. Генеральний секретар Китайської національної комісії у справах ЮНЕСКО Цінь Чанвей зазначив, що географічне представництво Африки у списку недостатнє, а деякі країни континенту не мають жодного внесеного об’єкта.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Представництво Африки

За даними ЮНЕСКО, у Списку всесвітньої спадщини налічується 1273 об’єкти, з яких в Африці розташовані 115. Для подання номінації країнам можуть знадобитися роки досліджень, обстежень і планування охорони пам’ятки. Вони мають обґрунтувати її виняткову універсальну цінність, визначити межі об’єкта та описати його довгостроковий захист.

Деякі потенційні об’єкти перебувають у попередньому списку десятиліттями. Зокрема, Уганда внесла до нього геометричні наскельні розписи Ньєро у 1997 році, а Судан додав історичний червономорський порт Суакин із будівлями з коралового каменю у 1994 році. Наявність у попередньому списку означає зацікавленість держави в номінуванні, але не подання завершеної заявки.

Експерти, опитані виданням, вважають, що фінансування з Китаю може допомогти африканським країнам із номінаціями. Водночас вони наголосили, що для підготовки фахівців, подання заявок і захисту об’єктів після внесення до списку потрібне стабільне фінансування. На їхню думку, така співпраця також може принести Китаю дипломатичні вигоди.

Читай нас у