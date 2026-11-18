У Швейцарії команда судової медикині Андреа Штоєр із Цюрихського університету виявила біомаркер, який може допомогти довше виявляти сліди вживання гамма-гідроксимасляної кислоти, або GHB, у сечі. Речовину також називають «рідким екстазі»; її можуть застосовувати під час сексуальних злочинів або пограбувань, повідомляє Tagesschau.

Біомаркер GHB-пентоза

Дослідники ідентифікували GHB-пентозу — сполуку GHB із цукром рибозою, яка утворюється в організмі під час метаболізму речовини. У дослідженні цей маркер виявили лише в сечі учасників, яким вводили GHB. У контрольній групі, що отримувала плацебо, GHB-пентозу не зафіксували.

За даними науковців, GHB-пентозу можна було виявити в сечі до трьох діб. Сам GHB швидко метаболізується переважно до води та вуглекислого газу, тому його може бути неможливо виявити в крові або сечі вже через шість—дванадцять годин.

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Перевірка на зразках зі справ

Після першого дослідження фахівці повторно проаналізували 2 400 збережених зразків сечі зі судових справ. У всіх зразках, які раніше дали позитивний результат на GHB, також виявили GHB-пентозу.

Новий маркер також допоміг підтвердити три підозрювані випадки: два пограбування та один імовірний сексуальний напад. Зразки сечі відібрали через 13—16 годин після подій, коли для звичайного скринінгу було запізно. Слідчі запідозрили застосування нокаут-крапель через описані потерпілими симптоми, а в усіх трьох випадках у сечі виявили GHB-пентозу.

Рутинне застосування в Цюриху

У Цюрихській судовій медицині на GHB-пентозу вже рутинно перевіряють зразки у випадках підозри на використання нокаут-крапель. За словами Штоєр, біомаркер можна виявляти за допомогою звичних судово-медичних лабораторних тестів, тому інші установи також зможуть додати його до стандартного скринінгу. Водночас дослідження цього біомаркера ще тривають.

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