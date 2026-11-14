У Туреччині обсяг відходів зріс на 15% попри кампанію Zero Waste — Climate Home News

У Туреччині загальний обсяг відходів зріс на 15% порівняно з 2010 роком, тоді як кількість сміття на одну людину залишалася приблизно на тому самому рівні. Це відбувається на тлі просування урядом ініціативи Zero Waste, яку дружина президента Еміне Ердоган представляє на міжнародному рівні, зокрема під час кліматичного саміту COP31.

Як повідомляє Climate Home News, програма Zero Waste стартувала у 2017 році. Вона передбачає скорочення утворення сміття та розвиток переробки, однак не містить конкретного зобов’язання досягти нульового рівня відходів у визначений термін. У 2022 році за ініціативою Еміне Ердоган Генеральна асамблея ООН запровадила Міжнародний день нульових відходів, який відзначають 30 березня.

Обмеження одноразового пластику

У Туреччині розглядають законодавчу ініціативу щодо обмеження одноразових пластикових виробів, зокрема столових приборів, чашок і мішалок. За даними видання, документ внесли до парламенту, але він ще не отримав остаточного схвалення президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Представники екологічних організацій і дослідники побоюються, що в разі ухвалення документ може містити винятки для виробників. Зокрема, вони вказують на ризик, що компанії зможуть виробляти одноразовий пластик для експорту. Турецька асоціація виробників пластмас PAGEV зі свого боку заявляла, що обмежувальна політика може зашкодити економіці та робочим місцям.

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Податок на пластикові пакети, запроваджений у 2019 році, спочатку зменшив їх використання. Водночас його ставка зросла лише з 0,25 до 1 турецької ліри, хоча в країні триває висока інфляція. Морський біолог Седат Гюндогду назвав нинішній розмір збору недостатнім для зміни поведінки споживачів.

Звалища та імпорт відходів

У Туреччині дедалі більше відходів централізовано збирають і захоронюють на модернізованих полігонах, однак більша їх частина все ще не переробляється. Супутникові спостереження Carbon Mapper зафіксували витоки метану на полігонах поблизу Анкари. За даними видання, звалище в Сінджані викидає близько 1 200 кілограмів метану щогодини.

Туреччина також є найбільшим напрямком для експорту пластикових відходів із Європейського Союзу після того, як Китай обмежив їх імпорт. Climate Home News зазначає, що ці поставки можуть зрости після набуття чинності забороною ЄС на експорт відходів до країн, які не входять до Організації економічного співробітництва та розвитку. Туреччина не належить до цієї категорії країн.

Турецький посадовець Екрем Їлдирим повідомив, що нинішній рівень відновлення відходів у країні становить близько 30%, а влада прагне довести цей показник до 70%, не називаючи терміну. Водночас останні доступні дані ЄС оцінювали рівень переробки відходів у Туреччині у 2020 році в 12%, тоді як середній показник у країнах Євросоюзу у 2024 році становив близько 50%.

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