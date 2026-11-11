У Туреччині оскаржили рішення суду щодо розширення вугільної ТЕС — The Independent

У Туреччині уряд і оператор Celikler Holding оскаржили судове рішення, яким у липні 2026 року скасували дозвіл на розширення вугільної електростанції Afşin-Elbistan у районі Ельбістан провінції Кахраманмараш. Суд вказав, що потенційний вплив проєкту на здоров’я людей та довкілля не був належно оцінений, повідомляє The Independent.

Плани розширення станції

Комплекс Afşin-Elbistan складається зі станцій A, що працює з 1984 року, і B, відкритої у 2006 році. У 2020 році станцію A наказали закрити через невстановлення передбаченого законом обладнання для контролю забруднення. Через п’ять місяців двом із чотирьох її блоків дозволили відновити роботу.

Проєкт розширення станції A передбачав спорудження двох нових енергоблоків загальною потужністю 688 МВт. Його схвалили у 2024 році, попри заперечення місцевих жителів, які пов’язують роботу підприємства з проблемами зі здоров’ям, виснаженням водних ресурсів і занепадом сільського господарства.

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Скарги жителів і дані правозахисників

Понад десяток мешканців населених пунктів поблизу ТЕС розповіли виданню, що вважають викиди причиною поширених респіраторних, серцево-судинних та онкологічних захворювань. Водночас The Independent зазначає, що остаточно довести зв’язок між роботою станції та описаними проблемами складно: офіційного дослідження здоров’я населення в районі не проводили.

Аналіз, замовлений Greenpeace Mediterranean у 2022 році, оцінив, що розширення могло б спричинити близько 1 900 передчасних смертей. Дослідниця Human Rights Watch Деніз Байрам заявила, що дані державної системи моніторингу повітря та супутникові спостереження свідчать про небезпечно високий рівень забруднення навколо станції.

Суперечка триває під час кліматичного саміту COP31 в Анталії, де Туреччина просуває електрифікацію та розвиток зеленої промисловості. Критики наголошують, що продовження вугільних проєктів суперечить кліматичним заявам Анкари: країна залишається найбільшим виробником електроенергії з вугілля в Європі, а понад третину її електроенергії виробляють вугільні станції.

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