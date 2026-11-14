У Туреччині після реконструкції відкрили колодязь Якова в Харрані — Jerusalem Post

У Харрані на південному сході Туреччини після реконструкції знову відкрили для відвідувачів колодязь, який місцеві називають Yakup Kuyusu, або колодязем Якова. Територію пам’ятки оновили Міністерство туризму Туреччини та муніципалітет Харрана, повідомляє Jerusalem Post.

Колодязь і кам’яна споруда над ним нині розташовані в доглянутому громадському саду. На відкриття після реконструкції влада запросила авторів туристичних матеріалів із різних країн.

Кам’яна споруда над колодязем

Місце пов’язують із біблійною оповіддю про зустріч Якова та Рахілі, описаною у 29-му розділі Книги Буття. Над колодязем збудували кам’яну споруду, більша частина якої перебуває під шаром ґрунту. Над поверхнею видно приблизно пів метра верхніх стін і даху.

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У даху є отвір, закритий залізними ґратами, а до води ведуть кам’яні сходи. За даними видання, колодязь зберігся впродовж століть, зокрема тому, що мусульмани також вважають це місце священним. Поруч розташовані інші колодязі, закриті круглими каменями, а пастухи досі приводять сюди худобу на водопій.

Єврейські традиції Харрана

Упродовж кількох століть євреї з Урфи, Ізміра, Константинополя, нинішнього Стамбула, та півночі Іраку збиралися біля колодязя на сімейні пікніки під час Ту бе-Ав — єврейського свята кохання. Такі зустрічі також були нагодою для знайомств молодих людей.

Традиція занепала після скорочення єврейських громад Харрана, коли більшість родин переїхали до Ізраїлю. Останніми роками рабин Менді Чітрік, представник руху Хабад у Стамбулі, намагався відродити цей звичай. Місцеві жителі вірять у цілющі властивості води з колодязя. Біля комплексу працюють кафе та сувенірні крамниці.

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