У Туреччині представник ООН закликав Іран і США пропускати добрива — Asharq Al-Awsat

В Анталії, Туреччина, керівник Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) Жорже Морейра да Сілва закликав Іран і США невідкладно дозволити перевезення добрив через Ормузьку протоку. На кліматичній конференції COP31 він заявив, що дефіцит добрив може призвести до зубожіння мільйонів людей.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, Морейра да Сілва координує спеціальну цільову групу ООН, створену для сприяння безпечному проходженню вантажів із добривами під час кризи. Він наголосив, що переговори Тегерана і Вашингтона щодо всеосяжної угоди мають тривати, однак паралельно потрібне негайне, виняткове та обмежене в часі рішення для відновлення таких поставок.

П’ять суден на добу

За оцінкою посадовця ООН, для забезпечення потреб необхідно пропускати через протоку близько п’яти суден із добривами щодня. До початку конфлікту через Ормузьку протоку проходила приблизно третина світових обсягів добрив, а після блокад їхня ціна зросла на 30%.

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Морейра да Сілва зазначив, що найбільше наслідки нестачі відчувають уразливі країни. Зокрема, міністр фінансів Судану повідомив йому про подвоєння цін на продовольство за шість місяців, а в Непалі фермери, за його словами, вже не можуть дозволити собі купувати добрива.

Ризик продовольчої кризи

Серед країн, які зазнають значного впливу, він назвав Мозамбік, Кенію, Судан, Сомалі, Непал, Бангладеш і Шрі-Ланку. Якщо в різних частинах світу пропускатимуть посівні сезони, до 45 мільйонів людей можуть зіткнутися з тяжкою гострою нестачею продовольства, а ще 30 мільйонів — опинитися за межею бідності, попередив керівник ЮНОПС.

За його словами, ООН має механізм, який дасть змогу розпочати транспортування добрив упродовж семи-десяти днів.

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