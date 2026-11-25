У провінції Ескішехір у центральній Туреччині ввечері 24 листопада під час навчального польоту розбився вертоліт ВПС Туреччини AS-532 Cougar. Унаслідок аварії загинули всі п’ятеро членів екіпажу, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

Аварія сталася поблизу Ескішехіра

Вертоліт вилетів з Ескішехіра та зазнав аварії приблизно о 19:30 за місцевим часом у сільській місцевості неподалік району Йорюкаксайир в окрузі Тепебаші. Причину падіння в Міністерстві оборони не уточнили.

На відео, поширених у соціальних мережах, видно охоплені вогнем уламки вертольота. На місце прибули силовики та екстрені служби, які обстежували територію. Видання повідомило, що щодо інциденту розпочали розслідування.

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Друга смертельна аварія за 12 днів

Одним із загиблих був пілот Волкан Демірхан із міста Сарайкьой у провінції Денізлі. Імена інших чотирьох членів екіпажу на час публікації не оприлюднювали.

AS-532 Cougar — французький двомоторний багатоцільовий вертоліт, який використовують військові різних країн. За 12 днів до цієї катастрофи інший військовий вертоліт розбився у східній турецькій провінції Малатья, тоді загинули чотири людини. Причина тієї аварії також залишається невідомою, а офіційної заяви про неї не оприлюднювали.

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