У Туреччині розбився військовий вертоліт, загинули п’ятеро — Jerusalem Post
У провінції Ескішехір у центральній Туреччині ввечері 24 листопада під час навчального польоту розбився вертоліт ВПС Туреччини AS-532 Cougar. Унаслідок аварії загинули всі п’ятеро членів екіпажу, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.
Аварія сталася поблизу Ескішехіра
Вертоліт вилетів з Ескішехіра та зазнав аварії приблизно о 19:30 за місцевим часом у сільській місцевості неподалік району Йорюкаксайир в окрузі Тепебаші. Причину падіння в Міністерстві оборони не уточнили.
На відео, поширених у соціальних мережах, видно охоплені вогнем уламки вертольота. На місце прибули силовики та екстрені служби, які обстежували територію. Видання повідомило, що щодо інциденту розпочали розслідування.
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Друга смертельна аварія за 12 днів
Одним із загиблих був пілот Волкан Демірхан із міста Сарайкьой у провінції Денізлі. Імена інших чотирьох членів екіпажу на час публікації не оприлюднювали.
AS-532 Cougar — французький двомоторний багатоцільовий вертоліт, який використовують військові різних країн. За 12 днів до цієї катастрофи інший військовий вертоліт розбився у східній турецькій провінції Малатья, тоді загинули чотири людини. Причина тієї аварії також залишається невідомою, а офіційної заяви про неї не оприлюднювали.