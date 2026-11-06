У Туреччині стрілець убив вісьмох людей — RMF24

У провінції Афьонкарахісар на заході Туреччини озброєний чоловік убив вісьмох людей, ще одна людина зазнала тяжких поранень. Підозрюваного затримали, повідомляє RMF24.

Напад у трьох селах

За даними місцевих медіа, першими жертвами стали троє жінок у селі Юкаритандир. Потім нападник застрелив ще трьох людей у селі Аязині, а ще двох — у селі Кийир.

Сигнал про перших потерпілих служби отримали приблизно о 15:10 за місцевим часом. Тіла виявили в кількох місцях усередині трьох автомобілів. За інформацією Timeturk, чоловік зупиняв випадкові автомобілі та стріляв у людей, які в них перебували. Слідчі вважають, що жертви не були знайомі між собою.

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Затримання в сусідній провінції

Підозрюваного затримали в районі Сейітгазі провінції Ескішехір. Автомобіль, яким він тікав, застряг у багнюці, після чого чоловік продовжив тікати пішки. Машину помітив пастух і повідомив про це службам.

Під час спроби затримання чоловік відкрив вогонь по поліцейських, однак його знешкодили та заарештували. Двоє правоохоронців дістали легкі поранення. В адміністрації губернатора Афьонкарахісара заявили, що державні установи розслідують обставини нападу.

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