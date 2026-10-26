У Туреччині тисячі людей протестували проти тиску на медіа — Taipei Times

Тисячі людей у Стамбулі та Анкарі вийшли на акції проти того, що вони називають посиленням тиску на журналістів і незалежні медіа в Туреччині. Учасники протестів виступали проти арештів журналістів, закриття медіа та призначення державних адміністраторів, повідомляє Taipei Times.

Акції у Стамбулі та Анкарі

За даними поліції, у протесті на азійській стороні Стамбула взяли участь щонайменше 3 тисячі людей. Ще не менш як 3 тисячі учасників зібралися в Анкарі. Серед протестувальників були переважно журналісти, правозахисники та представники опозиційних партій.

У Стамбулі учасники тримали фотографії ув’язнених журналістів і плакати на підтримку журналіста-розслідувача Мурата Агіреля. Вони скандували, що не дозволять себе змусити мовчати та не підкоряться тиску.

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Заяви профспілки журналістів

Турецька спілка журналістів заявила, що за останні два місяці влада ув’язнила 11 журналістів і закрила кілька медіа. Раніше цього місяця поліція провела рейд на телеканалі Halk TV, який називають найбільш переглядуваним новинним каналом країни: мовлення зупинили, а на канал призначили адміністратора від держави.

Це сталося після закриття сайту й акаунтів у соціальних мережах цифрового видання T24. Влада пояснила це нібито поширенням «ЛГБТ-пропаганди». Президент Турецької спілки журналістів Гьокхан Дурмуш заявив, що останні обмеження, блокування доступу та призначення адміністраторів торкнулися найбільш популярних мовників, новинних каналів і медіаплатформ.

Журналіст Зафер Арапкірлі після акції у Стамбулі заявив, що протест стосується не лише захисту працівників медіа, а й права суспільства отримувати інформацію через журналістів та незалежні ЗМІ.

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