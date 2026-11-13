У Туреччині в аварії військового гелікоптера загинули четверо — AeroTime

На околиці міста Малатья на сході Туреччини розбився військовий гелікоптер Sikorsky S-70. Унаслідок аварії загинули четверо турецьких військовослужбовців, повідомляє AeroTime з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

Аварія в районі Єшільюрт

За даними місцевих медіа, гелікоптер упав приблизно о 18:45 за місцевим часом у районі Єшільюрт у Малатьї. На місце направили поліцейських, пожежників і медиків. Турецькі телеканали показали кадри, на яких над місцем падіння піднімалися дим і полум’я, поруч перебували автомобілі екстрених служб.

Міноборони Туреччини у первинній заяві підтвердило, що йдеться про S-70, однак не уточнило мету польоту та обов’язки військових, які перебували на борту. Причини катастрофи наразі встановлюють.

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Розслідування катастрофи

Головна прокуратура Малатьї відкрила розслідування аварії. Як повідомило агентство Anadolu, до справи залучили заступника головного прокурора та двох прокурорів.

Туреччина використовує гелікоптери Sikorsky Black Hawk протягом десятиліть. У 2016 році компанії Sikorsky та Turkish Aerospace Industries започаткували програму ліцензійного виробництва у країні версії S-70i, яка отримала позначення T70. Програма передбачає постачання 109 гелікоптерів шести військовим і цивільним операторам, зокрема сухопутним військам, військово-повітряним силам та жандармерії Туреччини.

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